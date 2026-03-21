Idolo il motore rigenerativo di Mike Nelson per Mirafiori

Un vecchio motore di camion, dismesso e pesante, è stato ritrovato nel quartiere di Mirafiori, a Torino, nel greto del Sangone. L’oggetto si trova ora in un’area pubblica, attirando l’attenzione di passanti e residenti. La scoperta ha generato curiosità tra gli abitanti del quartiere, che si sono fermati a osservare il motore abbandonato. Nessuno ha ancora ufficialmente commentato la provenienza o lo scopo del ritrovamento.

Nel quartiere di Mirafiori, a Torino, nel greto del Sangone, è apparso un motore. Un vecchio motore di camion, dismesso, pesante, fuori uso. Non è un relitto dimenticato dopo una piena. È Idolo, l’opera realizzata nel 2025 da Mike Nelson per il programma Mirafiori dopo il Mito Arte. Un idolo, appunto. MA DI CHE COSA? Secondo la lettura più immediata, è un intervento di arte pubblica che dialoga con la memoria industriale del quartiere, un gesto di rigenerazione simbolica dentro uno spazio di trasformazione urbana. Ed è vero. Mirafiori non è un luogo qualsiasi: è il cuore storico della Fiat, il luogo dove la fabbrica ha costruito identità, conflitto, appartenenza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Idolo, il motore rigenerativo di Mike Nelson per Mirafiori Articoli correlati Turismo rigenerativo, il Museo diffuso dei 5 Sensi selezionato come best practiceIl progetto di Sciacca è stato selezionato nella categoria People (“Tourism in Europe can lift up communities”) come esempio di governance e... Vacanze 2026, boom dell’apiturismo: l’Italia guida il turismo rigenerativoNel 2026 esplode l’apiturismo: 7 turisti su 10 scelgono esperienze legate alle api.