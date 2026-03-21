ICW | Info & Card finale Fight Forever Last Shot
Sabato 21 marzo si svolge l'evento "Fight Forever Last Shot" organizzato dalla ICW al Centro Sportivo di Comun Nuovo, in provincia di Bergamo.
Le Info e la Card finale di “ICW Fight Forever Last Shot”, in programma Sabato 21 Marzo a Comun Nuovo (BG): ICW “Fight Forever Last Shot” Sabato 21 Marzo – Comun Nuovo (BG) Centro Sportivo Comun Nuovo – Via Azzurri 2006 Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Campione Italiano Wrestling ICW Tony Castano (c) Vs Mirko Mori. Titoli di Coppia ICW L’Orda (Luca Bjorn & Rust) (c) Double Speed (Spencer & Zoom). Fatal 4 Way Match for Titolo Pesi Leggeri ICW Nick Freddi (c) Vs Alex Flow Vs Zephir Vs Xstasis. Tag Team Match Reed Family (Mark Reed & Machete) Vs El Ghepardero Especial & RIOT. Nico Inverardi Vs Mr. Excellent. Dennis Vs Goro.... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
ICW: Info & Card finale “Fight Forever: New Horizon 2026”Le Info & la Card finale di “ICW Fight Forever: New Horizon 2026”, in programma questo Sabato a Comun Nuovo (BG): ICW Fight Forever: New Horizon 2026...
ICW: Info & Card finale “Fight Forever: Punto di Non Ritorno”Le Info e la Card finale di “ICW Fight Forever: Punto di Non Ritorno”, in programma Sabato 14 Febbraio a Assago (MI): ICW Fight Forever: Punto di Non...