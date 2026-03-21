I giovani della Juniores della Lucchese sono arrivati a Montecarlo, dove si preparano per le prossime partite del campionato. Dopo aver concluso l’esperienza nella Viareggio Cup, la squadra si focalizza ora sulle sfide in programma, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. I ragazzi di Tempesti sono pronti a scendere in campo per continuare il loro percorso stagionale.

Archiviata l’esperienza con la Viareggio Cup la Juniores della Lucchese ritorna a concentrarsi sul campionato. I ragazzi di Tempesti si sono ben comportati nella competizione arrivando agli ottavi di finale ed uscendo a testa alta dopo i calci di rigore contro lo Spezia. Si sono viste buone individualità ed è stata una bellissima esperienza per i giocatori, ma anche per la società del patron Brunori. Adesso però la concentrazione torna sul campionato dove i rossoneri sono al terzo posto in classifica con cinquantatré punti. Nell’ultima gara di sabato scorso è arrivata una sconfitta per 3-1 sul campo del Pieve Fosciana, ma i ragazzi di Tempesti arrivavano da un settimana dove avevano giocato ben tre partite e nonostante la richiesta e l’accordo delle due squadre, la Figc non ha rinviato il match. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ragazzi di Tempesti a Montecarlo: "Occhi puntati sul campionato"

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