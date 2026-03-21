I pronostici di sabato 21 marzo | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Sabato 21 marzo si giocano diverse partite di calcio in Europa, tra cui incontri di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Sono previste sfide tra varie squadre di questi campionati, con molti incontri programmati lungo la giornata. I pronostici riguardano le prestazioni e i risultati attesi di queste partite, che si svolgeranno in diversi stadi.

I pronostici di sabato 21 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Due sconfitte devastanti negli scontri diretti con Lecce (2-1) e Fiorentina (1-4) rischiano di affossare definitivamente la Cremonese, da lunedì scorso diventata ufficialmente la terza candidata alla retrocessione in Serie B dopo Pisa e Verona, che sono già con un piede e mezzo in cadetteria. Contro la Viola i grigiorossi hanno incassato un altro ko, il quarto consecutivo, rimanendo al terzultimo posto, a -3 dal Lecce quartultimo. L’effetto Giampaolo è l’unica vera incognita di un match in cui i numeri pendono inevitabilmente verso i ducali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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