In città si registra un rinnovato interesse per il Prato, con i biglietti per la partita contro il Siena esauriti in poche ore. Mangini ha espresso il desiderio di adottare un approccio sostenibile nei progetti di ampliamento, evidenziando l’entusiasmo crescente attorno all’impianto. La situazione conferma una ripresa dell’attenzione pubblica e l’importanza del settore sportivo locale.

"Vedo che in città è tornato entusiasmo attorno al Prato e ciò è sicuramente positivo. Una conferma ulteriore è arrivata nei giorni precedenti alla sfida contro il Siena, con i biglietti esauriti in poche ore. Ho seguito la situazione, mi auguro davvero si possa arrivare ad un ampliamento della capienza perché sarebbe un peccato. Specie se, come sembra, c’è una proprietà intenzionata ad investire". Paolo Mangini (foto), presidente del comitato toscano della Lega Nazionale Dilettanti, è così intervenuto in merito al presente (ed al futuro) della società biancazzurra, oltre che sul Lungobisenzio. Mangini è venuto spesso in città negli ultimi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I progetti di ampliamento. Mangini: "Mi piacerebbe una scelta sostenibile"

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