I precedenti La bilancia pende dalla parte dell’Empoli

L’Empoli ha ottenuto il 50 per cento di vittorie nelle sfide contro il Pescara giocate al Castellani Computer Gross Arena. Le due squadre si sono affrontate più volte in questa sede, con risultati equamente distribuiti tra successi e sconfitte. La partita si è conclusa con un risultato positivo per l’Empoli, consolidando il suo record contro il Pescara in questa arena.

L’Empoli ha vinto il 50 per cento delle sfide contro il Pescara disputate al Castellani Computer Gross Arena. Questo quanto racconta il bilancio dei 20 precedenti andati in scena a Empoli, dove gli azzurri hanno vinto in 10 occasioni contro i soli 2 successi abruzzesi. L’ultimo dei quali risale però al penultimo confronto verificatosi in viale delle Olimpiadi, quello di novembre 2019 sempre in B quando un gol di Dezi non bastò all’allora squadra allenata da Bucchi per ribaltare il doppio vantaggio iniziale del ‘Delfino’. L’ultimo successo azzurro risale invece al campionato cadetto 2017-‘18: era il 24 ottobre 2017 quando Ninkovic, Pasqual e Caputo firmarono il definitivo 3-1 in favore della formazione guidata da Vincenzo Vivarini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I precedenti. La bilancia pende dalla parte dell’Empoli Articoli correlati Leggi anche: Referendum, Meloni deve prendersela con sé stessa e la sua corte se oggi la bilancia pende verso il No Serie B. Mantova pronto ai tre impegni in una settimana. La rincorsa alla salvezza parte dalla trasferta a EmpoliIl Mantova è chiamato a conquistare in casa dell’Empoli (si parte alle 15) punti preziosi per dare seguito alla sua risalita. Aggiornamenti e contenuti dedicati a I precedenti La bilancia pende dalla... Empoli-Mantova 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Empoli-Mantova. sport.virgilio.it Le panchine di Empoli e Mantova sono da promozione eppure…Svettano nella classifica dei gol pescati in panchina, eppure quello del prossimo settimana rischia di essere un anticipo di play-out. Di precedenti Empoli-Mantova. tuttomercatoweb.com