I funerali di Umberto Bossi saranno celebrati domenica 21 marzo, a Pontida. La funzione religiosa inizierà alle ore 12 e si terrà nell’abbazia di San Giacomo. Non è previsto alcun cerimoniale e non ci sarà nemmeno alcuna assegnazione di posti riservati, ad eccezione dei familiari e delle alte cariche istituzionali. Ciò significa che è stata data disposizione per una cerimonia semplice e sobria. Matteo Salvini aveva dichiarato che Bossi si sarebbe meritato i funerali di Stato. I funerali "semplici" di Umberto Bossi: no ai posti assegnati Matteo Salvini: "Bossi meriterebbe i funerali di Stato" La Lega sospende tutte le attività I funerali “semplici” di Umberto Bossi: no ai posti assegnati L’ultimo saluto al fondatore della Lega Nord, come riferisce Il Corriere della Sera, sarà fatto attraverso una cerimonia senza formalità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - I funerali "semplici" di Umberto Bossi, la famiglia fa il contrario rispetto all'idea di Salvini

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