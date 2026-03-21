I dipendenti di Hera in campo per Oncologia | così ricordano Mirco

I dipendenti di Hera hanno organizzato un'iniziativa in campo oncologico per ricordare Mirco, coinvolgendo la comunità locale. L’evento si è svolto a Imola il 21 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi lavoratori che hanno deciso di sostenere chi si trova a combattere contro il cancro. La giornata ha combinato momenti di memoria con azioni di solidarietà, creando un collegamento tra il ricordo e l’aiuto concreto.

Imola, 21 marzo 2026 – Un ricordo che si trasforma in aiuto concreto per chi affronta la malattia. È il significato della donazione destinata al day service ambulatoriale oncologico dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, nata dall’iniziativa di un gruppo di lavoratrici e lavoratori di Hera in memoria del loro collega Mirco Lolli. La raccolta fondi. La raccolta fondi, promossa da Elisa Randi, ha raggiunto la somma di 1.200 euro, destinata all’acquisto di strumenti utili a migliorare la qualità della permanenza dei pazienti e a supportare l’attività assistenziale del reparto. In particolare, sono stati acquistati un computer portatile per la degenza oncologica al quarto piano, che va ad aggiungersi alla dotazione già esistente, e una radio per il servizio di filodiffusione del day service oncologico al secondo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I dipendenti di Hera in campo per Oncologia: così ricordano Mirco Articoli correlati "In campo con Galep": i compagni di golf ricordano Emanuele Galeppini“In campo con Galep”: una scritta in corsivo bianca su uno sfondo arancione, con un cuore stilizzato. Sanità a Treviso, terremoto: dipendenti accusati di peculato aggravato, così rubavano farmaci salvavitaÈ di 24 persone deferite all’Autorità Giudiziaria e un ingente quantitativo di farmaci sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai... Una selezione di notizie su I dipendenti di Hera in campo per... Temi più discussi: I dipendenti di Hera in campo per Oncologia: così ricordano Mirco; Bollette pazze, il caso di Hera: fattura da 500 euro per errore e gas staccato; Il depuratore si mette in mostra: così la fabbrica dell’acqua rigenera anche il canale Navile. I dipendenti di Hera in campo per Oncologia: così ricordano MircoIl grande cuore in memoria del collega scomparso. Raccolti 1.200 euro per supportare l’attività assistenziale del reparto ... ilrestodelcarlino.it Rimini, servizio clienti Hera in sciopero. I sindacati : Condizioni di lavoro massacrantiA Rimini, i dipendenti del Servizio Clienti di Hera, proclamano uno sciopero di 16 ore. FILCAMS CGIL Rimini, unitamente alla sua Rappresentanza sindacale ... chiamamicitta.it Il cantiere di Hera si concluderà in giornata senza interruzioni dell’acqua. La circolazione sulla via in direzione del centro sarà consentita solo ai mezzi di trasporto pubblico e ai mezzi di emergenza facebook La sonda Hera dell’Esa pigia sull’acceleratore nel corso del suo viaggio verso la coppia di asteroidi Didymos e Dimorphos Hera studierà gli effetti dell’impatto della missione Dart della Nasa su Dimorphos Guarda il video su AsiTV shorturl.at/RK x.com