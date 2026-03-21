Alcune grandi compagnie di combustibili fossili affermano che i carburanti fossili sono essenziali per la sicurezza nazionale. Recentemente, è stato rivelato che queste aziende praticano anche modalità di manipolazione simili al gaslighting, un fenomeno più comunemente associato alle relazioni interpersonali. La notizia ha suscitato sorpresa, poiché coinvolge aziende di grande rilievo nel settore energetico.

Siamo abituati a sentir parlare di gaslighting soprattutto in ambito relazionale. Tuttavia, venire a conoscenza che alcune delle maggiori compagnie di combustibili fossili attua la stessa pratica di manipolazione, lo stupore è normale. Grazie a una ricerca di Clean Creatives siamo venuti a conoscenza di enormi gruppi petroliferi intenti ad «abbandonare in silenzio» gli obiettivi climatici promessi. L’energia pulita lascia spazio ai combustibili fossili. Un numero sempre più elevato di compagnie di combustibili fossili inizia ad essere accusata di «gaslighting climatico», ma cosa significa? Per entrare nel merito della questione è necessario prendere in riferimento la ricerca accennata poco prima di Clean Creatives. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I combustibili fossili sono imprescindibili per la sicurezza nazionale? Secondo alcune aziende sì

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