hub urbani raggiunte le adesioni necessarie per la candidatura

Gli hub urbani di Longiano hanno completato la fase di raccolta adesioni e ora sono pronti a presentare ufficialmente la candidatura alla Regione. Sono stati raggiunti i numeri richiesti per avanzare con la proposta, segnando un passo importante nel percorso. La documentazione verrà consegnata nelle prossime settimane, portando avanti il progetto previsto.

Il percorso per la candidatura degli hub urbani di Longiano prosegue con un importante risultato: sono già stati raggiunti i numeri di adesione necessari per presentare la candidatura alla Regione. Dice la vicesindaca Sara Mosconi: "L’Amministrazione ringrazia tutte le attività economiche e i proprietari di immobili che hanno scelto di aderire e di credere in questo progetto di valorizzazione del territorio, dimostrando attenzione e partecipazione verso il futuro delle nostre aree urbane. Le adesioni raccolte permettono al Comune di proseguire con fiducia nel percorso di candidatura degli hub individuati a Longiano centro storico, Ponte Ospedaletto-Crocetta e Budrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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