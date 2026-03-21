Hormuz Trump umilia la Nato

Donald Trump ha nuovamente criticato la NATO, definendola vigliacca e affermando che si ricorderà di questa caratterizzazione. L’ex presidente ha puntato il dito contro gli alleati, accusandoli di lamentarsi per il costo del petrolio senza contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensioni diplomatiche e confronti pubblici.

"Vigliacchi, ce ne ricorderemo". Donald Trump torna ad attaccare duramente la Nato, accusata di lamentarsi per il caro-petrolio senza però contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz. "Senza gli Stati Uniti l’Alleanza è una tigre di carta", ha scritto su Truth, definendo "codardi" gli alleati che "non aiutano ad aprire lo Stretto", nonostante – sostiene – si tratti di "un’operazione militare semplice". Ad ogni modo, la Gran Bretagna ha autorizzato l’uso delle proprie basi agli Stati Uniti. Il blocco del passaggio strategico, da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale, sta spingendo al rialzo i prezzi energetici e agitando i mercati, con il rischio di una recessione globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hormuz Trump umilia la Nato Articoli correlati Trump richiama la Nato. Europa al bivio su HormuzDonald Trump avverte la Nato mentre l’Europa è chiamata a decidere sulla questione stretto di Hormuz. Leggi anche: Hormuz, Trump chiude le comunicazioni con la Nato “ingrata” JUST IN: Canada HUMILIATES Trump — His FURIOUS Meltdown Shakes NATO! Approfondimenti e contenuti su Hormuz Trump Temi più discussi: Hormuz Trump umilia la Nato; Trump cerca soci per riaprire Hormuz | Libero Quotidiano.it; Trump, il video della telefonata ai leader è virale, ma la crisi è vera: l'Europa lo molla sullo Stretto di Hormuz; Medio Oriente, la diretta. Uss Tripoli salpata da Singapore. Wsj: Mosca aiuta l'Iran. Trump: ancora 2 settimane di guerra | Libero Quotidiano.it. Hormuz Trump umilia la NatoVigliacchi, ce ne ricorderemo. Donald Trump torna ad attaccare duramente la Nato, accusata di lamentarsi per il caro-petrolio senza però contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Senza g ... quotidiano.net Iran, Trump condanna le esecuzioni: Terribile. E su Hormuz: Chi lo usa dovrebbe aiutarci a tenerlo apertoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump condanna l’esecuzione di tre manifestanti da parte ... msn.com Stretto di Hormuz, Trump pronto per fase 2: ecco il piano Usa e la svolta di Londra x.com Trump agli alleati Nato: "codardi!" Il motivo della furia riguarda lo Stretto di Hormuz facebook