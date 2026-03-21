Il governo britannico ha dato il via libera all’uso delle basi militari nel paese da parte degli Stati Uniti per condurre operazioni offensive contro obiettivi iraniani. La decisione riguarda le forze americane che operano nell’area dello Stretto di Hormuz, dove l’attenzione si concentra sulle minacce provenienti dall’Iran. Questa autorizzazione rappresenta un passaggio importante nel quadro delle relazioni tra i due paesi in regione.

Il governo del Regno Unito compie un passo significativo nello scenario mediorientale, autorizzando gli Stati Uniti a utilizzare le proprie basi militari anche per operazioni offensive contro obiettivi iraniani che rappresentano una minaccia per lo Stretto di Hormuz. La decisione segna un cambio di rotta rispetto alla linea finora mantenuta da Londra. Fino ad oggi, infatti, l’impiego delle basi britanniche era stato limitato a missioni di carattere esclusivamente difensivo, finalizzate a prevenire attacchi missilistici contro interessi o vite britanniche. Con la riunione odierna, l’esecutivo guidato dal premier Keir Starmer ha scelto di ampliare il perimetro operativo, aprendo alla possibilità di azioni aeree mirate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Hormuz, Londra apre agli Usa: autorizzato l’uso delle basi britanniche per colpire minacce iraniane

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