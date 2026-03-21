La storica libreria e casa editrice Hoepli è stata liquidata, segnando un episodio significativo nel panorama culturale di Milano e dell’Italia. La decisione riguarda le attività della società, che ha cessato ufficialmente le operazioni. La liquidazione ha suscitato attenzione tra operatori e appassionati, evidenziando un cambiamento nel settore librario. La notizia si inserisce in un quadro di trasformazioni più ampio nel mondo dell’editoria e della cultura.

La liquidazione della Hoepli – libreria e casa editrice – è un dramma culturale milanese e italiano dalle aggrovigliate concause. A colpo d’occhio, mi sembra che a Milano i lettori si dividano in due categorie: i deboli, che bazzicano grandi librerie generaliste (Feltrinelli, Mondadori, Rizzoli, concentrate attorno al Duomo), e i forti, che si affidano agli acquisti online o a librerie di quartiere molto battagliere e connotate. La libreria Hoepli, pur nel suo splendore, è rimasta forse incastrata nel tentativo di mantenere una metratura da rivendita generalista pur rivolgendosi a un target che ormai predilige ambienti più raccolti, confidenziali, imperniati sui consigli dei librai. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Hoepli liquidata perché l’Italia è finita

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Una selezione di notizie su Hoepli liquidata

Temi più discussi: Milano, Hoepli in liquidazione: l'assemblea dei soci mette fine dopo 156 anni alla storica libreria e casa editrice; Hoepli in liquidazione, la battaglia di Giovanni Nava: Io continuo a lottare. I soldi? Non mi interessano; La fine della libreria Hoepli di Milano; Addio alla libreria Hoepli? Milano si ribella: Diventi bottega storica per salvarsi.

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From @arte_milano ... Proprio qualche giorno fa sono stata in libreria come faccio spesso e ahimè stasera la pessima notizia che Hoepli verrà liquidata. Purtroppo la competenza evidentemente non paga. Arte Milano Arte • cultura •eventi • visite guidate a Mila facebook

La casa editrice #Hoepli, fondata a Milano da Ulrico Hoepli nel 1870, va in liquidazione volontaria. La storica casa editrice, pioniera nell’introdurre il genere del manuale in Italia affronta una crisi interna profonda: artribune.com/editoria/2026/… x.com