Hiljemark si prepara per la sfida contro il Como, una partita in programma domani alle 12:30. Dopo aver vinto la prima gara indossando il completo, il giocatore ha commentato che il Como è una big e che sarà necessario correre molto per ottenere un risultato positivo. La squadra si allena con impegno in vista di questa importante prova.

di Lorenzo Vero Hiljemark dice di non essere scaramantico, però dopo aver vinto la prima partita con il completo addosso, sempre in maniera elegante ha presentato la partita contro il Como, in programma domani alle 12:30. La vittoria contro il Cagliari ha ammorbidito l’umore in casa Pisa, però l’allenatore si raccomanda: nulla è cambiato. "La nostra situazione è la stessa. Giochiamo per l’orgoglio. Ho visto la squadra che ha fatto una bella partita, novanta minuti molto bene, cinquanta di questi con un giocatore in meno. Domenica, però, sarà un’altra partita. Dobbiamo essere preparati e umili". Sì, perché Pisa e Como sono separati in classifica da trentasei punti in classifica, con i lombardi attualmente al quarto posto, l’ultimo valido per la qualificazione in Champions League: "Sono una squadra fortissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hiljemark e la sfida contro il Como: "Loro una big, dovremo correre"

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Hiljemark: "Como fortissimo, dovremo essere umili e preparati" facebook

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