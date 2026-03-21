Highlights Gol Juve Sassuolo LIVE | le immagini del match – VIDEO

Durante la trentaquattresima giornata di Serie A, all’Allianz Stadium di Torino si sono affrontate Juventus e Sassuolo. Le immagini del match mostrano i momenti salienti delle azioni più importanti, inclusi i gol segnati da entrambe le squadre. La partita è stata trasmessa in diretta e i video catturano le fasi decisive dell’incontro.

Highlights Gol Juve Sassuolo in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 30ª giornata. La Juve affronta il Sassuolo, con il match di Serie A in programma sabato 21 marzo alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono dare continuità ai successi con Pisa e Udinese nella corsa al quarto posto. Qui trovate gli highlights e i gol di JUVE SASSUOLO LIVE 14? GOL JUVENTUS! – Il gol della Juventus parte tutto dalla grande giocata di Perin che cerca subito il pallone in profondità per Conceicao, bravo a sterzare e cercare Yildiz che di destro di prima piazza in porta. 3? LOCATELLI SFIORA IL GOL! – Occasionissima per la Juventus con il colpo di testa di Locatelli lasciato libero in area di rigore: Muric dice no! 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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