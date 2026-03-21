Highlights Cobolli-Collignon 7-5 6-3 | Flavio lotta ma saluta Miami

Al secondo turno del Masters 1000 di Miami, Flavio Cobolli ha perso in due set contro il francese Collignon, con i punteggi di 7-5 e 6-3. La partita si è conclusa con la sconfitta dell’italiano, che ha dovuto lasciare il torneo. Cobolli ha combattuto, ma alla fine non è riuscito a prevalere sull’avversario.

Si chiude al secondo turno il percorso di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Miami. L'azzurro cede in due set contro il francese Collignon (7-5 6-3). Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Highlights Cobolli-Collignon 7-5 6-3: Flavio lotta ma saluta Miami Articoli correlati Flavio Cobolli sorpreso da Collignon, saluta Miami all’esordioNon è una Miami che sorride particolarmente a Flavio Cobolli, quella che si staglia sull’orizzonte della Florida. LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro con un problema alla spalla lotta ma saluta il torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:30 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Aggiornamenti e notizie su Highlights Cobolli Collignon 7 5 6 3... Temi più discussi: Live Raphaël Collignon - Flavio Cobolli - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/03/2026; Sabalenka-Noskova: highlights Indian Wells; LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro con un problema alla spalla lotta ma saluta il torneo; ATP Miami, notte grigia! Cobolli sorpreso da Collignon, fuori Darderi e Arnaldi. Cobolli-Collignon: highlights Atp Miami. VIDEOFlavio Cobolli eliminato all'esordio a Miami dal belga Raphael Collignon (n. 72) con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 35 minuti. Prestazione opaca del romano, condizionata da 36 errori non forzati ... sport.sky.it LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro con un problema alla spalla lotta ma saluta il torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:30 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal ... oasport.it Comunque oltre Alcaraz vs Fonseca e Cobolli vs Collignon ce sta pure Tsitsipas vs De Minaur. E che è stanotte, Natale Me servirebbero du’ occhi de riserva, mortaccidepippo. facebook