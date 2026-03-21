Le Hawaii stanno affrontando una grave emergenza a causa di intense alluvioni che hanno provocato danni stimati in oltre un miliardo di dollari. Il sindaco della regione ha descritto l’entità dei danni come catastrofici, sottolineando l’impatto delle piogge torrenziali sull’arcipelago. La situazione resta critica mentre si continua a valutare l’entità dei danni e le necessità di intervento.

Le piogge torrenziali che hanno colpito le Hawaii hanno causato «danni catastrofici» per oltre 1 miliardo di dollari. Le strade, così come le case e le automobili sono sommerse di acqua fangosa. L’allarme, tuttavia, non è finito. Le autorità hanno anticipato che per sabato sono previste altre precipitazioni. Le alluvioni che stanno colpendo l’arcipelago hanno messo in pericolo anche moltissimi civili. Attualmente i soccorritori sono riusciti a mettere in salvo oltre 230 persone. Le alluvioni alle Hawaii non sono terminate, previste ulteriori piogge. I soccorritori, attraverso perlustrazioni via aerea e via mare, sono riusciti a trarre in salvo numerose persone rimaste bloccate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hawaii, arcipelago colpito da forti alluvioni. Il sindaco: «I danni sono catastrofici»

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