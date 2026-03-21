Haikou | Isakova vince Mallozzi 15° nella World Cup

Nella seconda tappa della Coppa del Mondo di triathlon 2026, disputata ad Haikou, in Cina, Isakova ha conquistato la vittoria mentre Mallozzi si è classificato al 15° posto. La gara si è svolta tra sabato e domenica, coinvolgendo atleti provenienti da diversi paesi. La competizione ha visto nuoto, ciclismo e corsa come prove principali.

La seconda tappa della Coppa del Mondo di triathlon 2026 si è svolta nella notte tra sabato e domenica ad Haikou, in Cina. Beatrice Mallozzi ha ottenuto il quindicesimo posto con un tempo di 59’35”, mentre la vittoria è andata all’atleta individuale neutrale Diana Isakova. Il risultato finale è stato deciso da una volata drammatica sul rettilineo finale della corsa, dove i tempi sono stati contati al secondo. La gara sprint ha richiesto 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa su terreno cinese. L’azzurra Mallozzi ha chiuso a quasi due minuti dal vincitore, confermando la sua presenza nella competizione internazionale. La volata decisiva e il dominio delle atlete neutrali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Haikou: Isakova vince, Mallozzi 15° nella World Cup Articoli correlati Triathlon, Beatrice Mallozzi in top 15 nella gara sprint della World Cup di HaikouLa seconda tappa stagionale della World Cup 2026 di triathlon si è disputata nel cuore della notte italiana ad Haikou, in Cina: ancora una volta la... Lanzarote: Eim vince, Mallozzi undicesima nella World CupIl sole di Lanzarote ha già iniziato a scaldare la sabbia dell’isola canaria dove, questa domenica 15 marzo 2026, prende il via ufficiale la stagione...