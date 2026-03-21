ha vinto anche la milano sanremo

Tadej Pogacar, considerato uno dei migliori ciclisti al mondo, ha conquistato anche la Milano-Sanremo, gara che si è svolta nelle ultime ore. Durante la corsa, ha mantenuto un ritmo costante e ha superato gli avversari nelle fasi decisive, portando a termine la vittoria con un'azione finale nel tratto conclusivo. La corsa si è svolta lungo le strade italiane con numerosi ciclisti in gara.

Lo sloveno Tadej Pogacar, il miglior ciclista al mondo, ha vinto la Milano-Sanremo, la prima Classica monumento dell’anno e una delle due che non aveva mai vinto. Le “classiche monumento” sono le cinque corse di un giorno più storiche e importanti, ognuna con una sua peculiarità di percorso o altimetria. Pogacar, che ha 27 anni, aveva già vinto cinque volte (di fila) il Giro di Lombardia, tre volte la Liegi-Bastogne-Liegi e due volte il Giro delle Fiandre. Gli mancavano invece la Parigi-Roubaix, che ha corso una volta sola e in cui è arrivato secondo nonostante una caduta, e la Milano-Sanremo appunto, che sabato ha vinto davanti al britannico Thomas Pidcock, anche in questo caso dopo essersi ripreso dopo una caduta, nella seconda parte della gara. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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