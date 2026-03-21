Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto 20 - 26 Marzo 2026
La guida TV di DAZN per la settimana dal 20 al 26 marzo 2026 indica che il canale 214 di Sky trasmette eventi sportivi su DAZN, mentre il palinsesto comprende varie discipline come sci alpino, ciclismo e volley. Sono previsti numerosi appuntamenti in diretta, disponibili anche sui canali Eurosport attraverso l’app, offrendo così un programma ricco di competizioni sportive.
Su DAZN prosegue una settimana all’insegna del grande sport, tra sci alpino, ciclismo e volley, con un palinsesto ricco di appuntamenti in diretta anche attraverso i canali Eurosport disponibili in app. Sulle piste di Lillehammer riflettori puntati sullo sci alpino, protagonista nel fine settimana con le gare di velocità. Sabato 21 marzo si parte con la discesa maschile alle 09:30, seguita da quella femminile alle 11:00. Domenica 22 marzo spazio. su Digital-News.it Su DAZN prosegue una settimana all’insegna del grande sport, tra sci alpino, ciclismo e volley, con un palinsesto ricco di appuntamenti in diretta anche attraverso i canali Eurosport disponibili in app. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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