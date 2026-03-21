La guerra in Medio Oriente sta creando preoccupazioni in Italia, in particolare per quanto riguarda l’export. La Toscana si rivela la regione più esposta alle conseguenze di questa crisi, con potenziali ripercussioni sulle aziende e sui settori coinvolti. La situazione attuale desta attenzione tra gli operatori economici, pronti a monitorare gli sviluppi che potrebbero influenzare il commercio estero del paese.

La guerra in Medio Oriente non è solo una crisi geopolitica, ma rischia di trasformarsi in un impatto economico diretto per l’Italia. Secondo analisi economiche basate su dati di Confartigianato e centri studi sull’export, il valore delle esportazioni italiane verso l’area raggiunge circa 27,8 miliardi di euro, pari all’1,28% del Pil e al 4,6% dell’export manifatturiero complessivo.? Un dato ancora più significativo se si considera che, nel 2025, la domanda di prodotti italiani in Medio Oriente è cresciuta del 7,9%, ben oltre il 3,1% registrato a livello globale.? Un eventuale rallentamento, quindi, rischia di produrre effetti che vanno oltre il semplice calo delle vendite, incidendo sull’intero sistema produttivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Guerra in Medio Oriente, l’Italia trema sull’export: Toscana la regione più esposta

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