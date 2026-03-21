La guerra in Medio Oriente sta creando preoccupazioni in Italia, con particolare attenzione alla Toscana, che si trova tra le regioni più vulnerabili in termini di esportazioni. Le tensioni nella regione coinvolgono settori chiave dell’economia italiana, mentre le aziende si preparano a possibili ripercussioni sui mercati esteri. La situazione genera timori tra gli operatori commerciali e le istituzioni locali.

La guerra in Medio Oriente non è solo una crisi geopolitica, ma rischia di trasformarsi in un impatto economico diretto per l’Italia. Secondo analisi economiche basate su dati di Confartigianato e centri studi sull’export, il valore delle esportazioni italiane verso l’area raggiunge circa 27,8 miliardi di euro, pari all’1,28% del Pil e al 4,6% dell’export manifatturiero complessivo.? Un dato ancora più significativo se si considera che, nel 2025, la domanda di prodotti italiani in Medio Oriente è cresciuta del 7,9%, ben oltre il 3,1% registrato a livello globale.? Un eventuale rallentamento, quindi, rischia di produrre effetti che vanno oltre il semplice calo delle vendite, incidendo sull’intero sistema produttivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Guerra in Medio Oriente, l’Italia trema sull’export: Toscana la regione più esposta

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