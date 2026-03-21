Gsk ha annunciato un investimento complessivo di 262 milioni di euro destinato alla produzione e alla ricerca tra Siena e Rosia. L'azienda ha comunicato che i fondi saranno impiegati in progetti legati alla sostenibilità e all'innovazione, senza fornire dettagli specifici sui tempi o le modalità di attuazione. La decisione riguarda entrambe le località e si inserisce in una strategia di sviluppo a lungo termine.

’Tra sostenibilità e innovazione’: in questi termini Gsk annuncia nuovi investimenti green tra Siena e Rosia. La presentazione sarà il 1° aprile presso il Campus nel comune di Sovicille. Di cosa si tratta? Nuovi laboratori e nuove strumentazioni tecnologiche, ma anche installazione di impianti fotovoltaici. Dunque la multinazionale biofarmaceutica continua ad investire su Siena, con l’obiettivo di aumentare la competività del sito, proprio grazie a innovazione tecnologica ed evoluzione organizzativa. I nuovi progetti sono stati in parte anticipati in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore. Gli investimenti avviati sui due campus senesi, quello di Torre fiorentina ma soprattutto il Centro produttivo di Rosia, sono per un valore complessivo di 262 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gsk investe su Siena e Rosia 262 milioni per produzione e ricerca

Articoli correlati

L'Università di Pisa investe 1,8 milioni di euro su idee di ricerca innovative: al via i Progetti Esplorativi di RicercaUn investimento da 1 milione e 800mila euro per dare spazio a idee nuove e rafforzare il ruolo della ricerca universitaria e rispondere ai grandi...

Tumori, mieloma: Campagnoli (Gsk), ‘impegno rivolto a ricerca e innovazione’“L’impegno di Gsk nel campo del mieloma multiplo nasce diversi anni fa ed è rivolto alla ricerca e all’innovazione.

Una raccolta di contenuti su Gsk investe

Temi più discussi: Gsk investe su Siena e Rosia 262 milioni per produzione e ricerca; Glaxo investe 300 milioni nei due campus a Siena; Siena fulcro mondiale dei vaccini: Gsk investe 300 milioni e raddoppia la produzione; Cgil e Cisl: Gsk dia garanzie.

Glaxo investe 300 milioni nei due campus a Siena«Ora siamo pronti ad accelerare». Dopo l’uscita incentivata di 257 addetti, tetto fissato nel piano industriale e raggiunto nelle settimane scorse, la multinazionale farmaceutica Gsk dà corpo alla tra ... msn.com

Strada del Piano di Rosia, accordo per migliorare sicurezza e viabilità vicino al sito GskUn protocollo d’Intesa finalizzato alla messa in sicurezza e al potenziamento del tratto della strada provinciale 99 in prossimità dell’accesso al sito produttivo GSK di Rosia, nel territorio comunale ... sienanews.it

Wired Italia. . “Antibody-drug conjugates” con Antonino Biroccio A Wired Health 2026 con Antonino Biroccio (Presidente e AD GSK SpA) per parlare di innovazione oncologica nel talk “Antibody-drug conjugates”. #WH26 [In collaborazione con @UniversitaSan facebook