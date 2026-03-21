Groupe Beneteau punta sull’Italia

Il Groupe Beneteau, azienda francese leader nel settore nautico con un fatturato di un miliardo di euro, ha annunciato un investimento strategico in Italia. La società conta attualmente 16 siti produttivi in tutto il mondo e impiega circa 6.000 persone. L’obiettivo è rafforzare la presenza nel mercato italiano attraverso nuovi impianti e iniziative di sviluppo locale.

Il Groupe Beneteau, leader mondiale nella nautica con un fatturato da un miliardo di euro, 16 siti produttivi e circa 6.500 dipendenti, ha individuato nell’Italia il proprio avamposto strategico per il lusso. Dal 2024, la Business Unit Motor Yachting è guidata da Michelangelo Casadei, che coordina un asset fondamentale: il cantiere di Monfalcone, unica sede italiana del Gruppo (Groupe Beneteau Italia), oggi nel pieno della sua “fase 3.0”. Il sito di Monfalcone non è solo uno stabilimento, ma un centro di competenza che combina il rigore industriale francese con la maestria nautica italiana. Con un’area di 45.000 mq, di cui 18.000 mq coperta, e dotazioni tecniche all’avanguardia come il Travel Lift da 175 tonnellate, il cantiere gestisce l’intera filiera: dalla costruzione del composito al collaudo finale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Groupe Beneteau punta sull’Italia Articoli correlati Leggi anche: ECA Italia punta sull’inclusione. E va oltre gli obblighi di legge Leggi anche: Chery punta sull’Italia: nuovi marchi cinesi e rilancio Freelander, l’offensiva auto in arrivo entro il 2027. Tutti gli aggiornamenti su Groupe Beneteau Discussioni sull' argomento Groupe Beneteau punta sull’Italia; Beneteau, il CEO Gianguido Girotti lascia dopo 11 anni; Gianguido Girotti saluta Beneteau. Ecco cosa lascia al più grande produttore di barche al mondo. Buon pomeriggio a tutti. Nelle prossime settimane, dovrò trasferire via terra un Beneteau 25 (Platu) da Ancona a Brindisi, sul carrello. Cerco pertanto qualcuno, con mezzo di trasporto e patente di guida idonei, disposto a farlo dietro compenso. facebook