Il Country Manager di Byd in Italia, Alessandro Grosso, ha spiegato che il successo dell'azienda si basa su un team di 122.000 ingegneri e su investimenti che raggiungono decine di miliardi di euro in ricerca e sviluppo. La discussione si concentra sulle strategie future del colosso automotive cinese senza entrare in dettagli su motivazioni o cause.

Con il Country Manager di Byd per l'Italia, Alessandro Grosso, approfondiamo le prospettive future del colosso automotive cinese. Nata come tech company specializzata in batterie, oggi Byd si propone sul mercato italiano puntando su due tecnologie, il 100% elettrico e il Super Hybrid, uno schema plug-in ad elevata autonomia. All'orizzonte, l'espansione nei segmenti C e D con berline e Suv, anche ad elevate prestazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grosso, Byd: "Il nostro segreto? 122.000 ingegneri e decine di miliardi in ricerca e sviluppo"

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