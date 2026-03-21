Nel marzo 2026, si parla di soldati d’élite in Groenlandia pronti a intervenire con esplosivi agli aeroporti e a sparare se necessario. La Danimarca, che ha sovranità sull’isola, non ha sottovalutato le dichiarazioni fatte in passato dall’ex presidente degli Stati Uniti, che nel 2019 aveva definito la Groenlandia come un grande affare immobiliare. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Roma, 20 marzo 2026 - Quando Donald Trump iniziò a pensare alla Groenlandia, durante suo primo mandato nel 2019, e la descriveva come “un grande affare immobiliare”, una meravigliata Copenaghen storceva il naso. Ma quando in campagna elettorale nel 2024 tornò a puntare l’isola danese, aveva alzato il tiro: gli serviva per la sicurezza e l’avrebbe acquistata o conquistata. A quel punto il governo danese si allarmò un po’, e ancor prima della sua rielezione, svela l’emittente danese DR, aveva cercato conforto in Parigi e Berlino. Copenaghen voleva evitare lo scontro, politico e militare, con l’alleato Usa, ma non era disposta a rinunciare alla sua sovranità sull’isola, quindi più Trump faceva pressioni, o minacciava, più l’unica soluzione era il sostegno degli altri Paesi nordici ed europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Groenlandia, soldati d’élite pronti a tutto, esplosivi per gli aeroporti e l’ordine di sparare. Copenaghen non sottovalutò le parole di Trump

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