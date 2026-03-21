Un piano segreto è stato ideato per proteggere la Groenlandia da un possibile intervento di un altro paese. Il progetto prevedeva di sabotare le piste di atterraggio dell’isola per impedire eventuali operazioni militari o di sorveglianza. La notizia è emersa in seguito a rivelazioni su alcune strategie messe in atto da funzionari coinvolti nel progetto.

La Danimarca avrebbe preparato piani segreti per sabotare le piste di atterraggio in Groenlandia e impedire l’arrivo di aerei statunitensi, secondo un’inchiesta della tv pubblica danese Dr basata su 12 fonti governative e militari di alto livello. Secondo il reportage, le truppe danesi erano state dispiegate a gennaio con esplosivi e forniture mediche, nell’ambito di un piano di emergenza concepito mentre aumentavano le tensioni per le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che aveva suggerito l’acquisizione dell’isola per motivi di sicurezza nazionale. Nonostante le precauzioni, le autorità danesi hanno cercato di evitare un’escalation con Washington. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Groenlandia, il piano “segreto” per difenderla da Trump

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