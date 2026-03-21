Secondo fonti ufficiali, in caso di invasione militare degli Stati Uniti in Groenlandia, la Danimarca avrebbe predisposto un piano che prevedeva la distruzione di tutte le piste di atterraggio dell’isola e la resistenza armata. La misura sarebbe stata parte di una strategia di difesa promossa dal governo danese per proteggere il territorio. La Groenlandia, quindi, sarebbe stata preparata a reagire con azioni concrete in caso di aggressione.

Se gli Stati Uniti avessero concretizzato il piano di invadere militarmente la Groenlandia, la Danimarca avrebbe risposto facendo saltare tutte le piste di atterraggio dell'isola e combattendo. Uno scenario a cui si sarebbe pensato parecchio nei mesi scorsi dopo le insistenze sul tema da parte del presidente americano Donald Trump, che bollava l'annessione della Groenlandia come un'azione necessaria per la sicurezza Usa. Lo hanno rivelato fonti danesi ed europee a Dr, la rete televisiva pubblica di Copenhagen, e al Financial Times. L'obiettivo della Danimarca, dunque, era resistere a un eventuale primo attacco, rendendolo così costoso alle forze statunitensi da spingere la Casa Bianca a fare un passo indietro o almeno a cercare una soluzione diplomatica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Groenlandia, "far saltare in aria le piste di atterraggio": il piano danese in caso di invasione Usa

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