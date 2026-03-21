A Ponte di Legno, in provincia di Brescia, si sta svolgendo il GranPremio Giovanissimi 2026, un evento dedicato alle scuole di sci italiane. Oltre 2.000 giovani atleti partecipano alle competizioni sulle piste della Lombardia, coinvolgendo studenti provenienti da diverse regioni del paese. La manifestazione si concentra sulle discipline sciistiche e rappresenta una delle principali occasioni per i giovani di confrontarsi in un contesto sportivo.

Ponte di Legno (Brescia) – Grande appuntamento sulle piste delle sci della Lombardia. Oltre 2.000 bambini provenienti da tutta Italia sono attesi da lunedì 23 a giovedì 26 marzo nel comprensorio Pontedilegno-Tonale per le Finali nazionali del 48esimo " GranPremio Giovanissimi - Kinder Joy of Moving - Trofeo KIA", appuntamento riservato ai giovani sciatori e snowboarder dagli 8 ai 12 anni. In gara ci saranno i nati nel 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, qualificati nelle finali regionali della stagione 2025-26, insieme con i partecipanti alle prove di sci nordico e snowboard. Le gare . La manifestazione chiude un percorso iniziato tra dicembre e gennaio nelle Scuole italiane sci, dove i maestri hanno organizzato mini-gare di slalom gigante per i bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - GranPremio Giovanissimi 2026: la grande festa delle Scuole di Sci italiane

Articoli correlati

AMSI, Finali Regionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of MovingAMSI – Associazione Maestri Sci Italiani annuncia con piacere il calendario ufficiale delle Finali Regionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder...

Leggi anche: Calendario Finali Regionali 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA

Una raccolta di contenuti su GranPremio Giovanissimi

Temi più discussi: A Pontedilegno Tonale il 48° Gran Premio Giovanissimi: 23 - 26 marzo 2026; Le classifiche della fase regionale del 48° GP Giovanissimi dell’AMSI; Gran Premio Giovanissimi di Scherma; Oltre 2.000 giovani sciatori a Pontedilegno-Tonale per le Finali Nazionali del 48° GP Giovanissimi.

GranPremio Giovanissimi 2026: la grande festa delle Scuole di Sci italianeOltre 2.000 bambini provenienti da tutta Italia sono attesi da lunedì 23 a giovedì 26 marzo nel comprensorio Pontedilegno-Tonale per le Finali nazionali del 48esimo ... ilgiorno.it

Oltre 2.000 giovani sciatori in arrivo a Pontedilegno-Tonale per il 48° GranPremio GiovanissimiIl comprensorio Pontedilegno-Tonale è pronto ad accogliere più di 2.000 bambini provenienti da tutta Italia per le Finali Nazionali del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA, i ... megamodo.com

Associazione Maestri Sci Italiani fornisce gli ORDINI di PARTENZA delle gare di SCI ALPINO, SCI NORDICO e SNOWBOARD della Finale Nazionale del 48° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA. Gli ORDINI di PARTENZA sono da con facebook