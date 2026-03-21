Grande Fratello Vip pagelle seconda puntata | Lucarelli annoiata quanto noi 5 concorrenti usurati 1

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 8, gli ascolti sono diminuiti rispetto alla prima, attirando meno pubblico. Durante la puntata, la giornalista ha mostrato segni di noia, mentre alcuni concorrenti sono stati descritti come

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 crolla negli ascolti, e non solo per colpa della concorrenza: le storie dei VIP non interessano più, Selvaggia Lucarelli non ha pane per i suoi denti in un'edizione che sa necessariamente di già visto e sentito Grande Fratello Vip 8, abbiamo un problema (già noto). Uno grosso, che aumenta in maniera inversamente proporzionale ai numeri Auditel. E a proposito di ascolti: la seconda puntata, in onda ieri sera contro uno dei pochi format che continua a funzionare in RAI - The Voice - ha completato il disastro dell'esordio. Nemmeno 2 milioni di spettatori - per la precisione sono stati 1.672.000 - e il 14. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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