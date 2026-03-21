Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 8, la trasmissione registra un calo negli ascolti. Lacarelli si mostra annoiata come il pubblico e dà un voto di 5, mentre alcuni concorrenti sono definiti

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 crolla negli ascolti, e non solo per colpa della concorrenza: le storie dei VIP non interessano più, Selvaggia Lucarelli non ha pane per i suoi denti in un'edizione che sa necessariamente di già visto e sentito Grande Fratello Vip 8, abbiamo un problema (già noto). Uno grosso, che aumenta in maniera inversamente proporzionale ai numeri Auditel. E a proposito di ascolti: la seconda puntata, in onda ieri sera contro uno dei pochi format che continua a funzionare in RAI - The Voice - ha completato il disastro dell'esordio. Nemmeno 2 milioni di spettatori - per la precisione sono stati 1.672.000 - e il 14. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, pagelle seconda puntata: Lacarelli annoiata quanto noi (5), concorrenti "usurati" (1)

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, le pagelle della seconda puntata: ciclone Mussolini (8), lo scivolone di Adriana Volpe (5)Dopo un esordio scoppiettante, il Grande Fratello Vip è tornato con la seconda puntata.

Grande Fratello Vip, quanto guadagnano i concorrenti: il cachet di Ilary BlasiIl Grande Fratello VIP è tornato, nonostante gli ultimi anni non siano stati facilissimi per il reality più famoso d’Italia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le pagelle: bentornata Ilary (9), Lucarelli senza freni (8), Caruso urla (4), Elia rancorosa (5); Grande Fratello Vip 8, le pagelle: Selvaggia Lucarelli fuoriclasse (9), Alessandra Mussolini lamentosa (4), Ilary Blasi è perfetta (8); Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi in famiglia (8), Selvaggia Lucarelli diesel (6); Grande Fratello Vip, le pagelle: Blasi riporta caciara e budget (9), Lucarelli spaventapasseri (5), ma Berry?! (3).

Pagelle Grande Fratello Vip, 2a puntata | Selvaggia Lucarelli vs Todaro, Ilary fa il botto tra i fan ma…Pagelle Grande Fratello Vip 2026, ecco i voti ai protagonsiti della seconda puntata su Canale 5: Ilary Blasi convince, Selvaggia Lucarelli ... ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip, le pagelle della prima puntata: Ilary Blasi esplosiva (9), tutti contro la Volpe (6), Mussolini show (7)Grande Fratello Vip, le pagelle della prima puntata: Ilary Blasi è esplosiva, tutti contro Adriana Volpe. Ed è Mussolini show. dilei.it

Chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5 e The Voice Generations con Antonella Clerici su Rai 1. Cosa hanno guardato gli italiani ieri sera: https://fanpa.ge/i6YNg facebook

La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com