Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha mostrato momenti di vulnerabilità che sono stati notati dal pubblico. La cantante e opinionista ha avuto uno spazio dedicato alla sua fragilità, mentre sullo sfondo è stata riproposta la canzone Tokyo Night. La puntata ha alternato momenti di leggerezza a alcuni più emozionanti, lasciando spazio anche a riflessioni.

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip non è mancata, oltre alla leggerezza, un momento di riflessione e commozione E’ andata in onda una nuova puntata delGrande Fratello Vip,tra gag, momenti di tenerezza, liti e trash: anche la seconda serata si è contraddistinta per leggerezza. Ilary Blasi tiene perfettamente le redini del programma e riesce a far inserire al momento giustoSelvaggia Lucarelliche ha già un ruolo fondamentale all’interno del programma, come se fosse concorrente anche lei. Tra comunioni e battesimo e riferimenti a vecchi like di Pietro Delle Piane, ex diAntonella Elia, c’è stato unnuovo atto della lite tra lei e Adriana Volpe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip, la fragilità di Antonella Elia e la hit Tokyo night

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