Grande festa alla Banti Protagonisti i neonati

Alla Banti si è svolta una grande festa dedicata ai neonati, organizzata dal Comune di Montemurlo. L’evento ha accolto i piccoli nati nel 2025, celebrando il loro arrivo con un momento di condivisione e gioia per le famiglie. La cerimonia si ripete ogni anno in primavera, stagione simbolo di rinascita e nuova vita.

La primavera è la stagione della vita che rinasce e anche quest’anno il Comune di Montemurlo in questo periodo vuole rinnovare la cerimonia di benvenuto a tutti i piccoli montemurlesi nati nel corso dell’anno 2025. L’appuntamento è venerdì 27 marzo alle 18 al teatro Sala Banti (piazza della Libertà). L’iniziativa rientra nel progetto ’Costruiamo Gentilezza’, volto a promuovere il benessere sociale e la vicinanza delle istituzioni alle famiglie fin dai primi giorni di vita. "In un momento drammatico come quello attuale, ferito da atroci guerre, dare il benvenuto al nostro futuro, ha lo scopo di celebrare la vita che sboccia e alimentare i sentimenti di pace e speranza di cui tutti noi abbiamo bisogno- dice il sindaco Simone Calamai -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande festa alla Banti. Protagonisti i neonati Articoli correlati "All’Infanzia giochi ripristinati. Sostituite luci alla palestra Banti"SANTA CROCE Ripristinati e adeguati a norma di legge i giochi dell’Infanzia di Villa Pacchiani e sostituite le luci dell’illuminazione della palestra... Capodanno alla Terrazza Mascagni, tutte le modifiche alla viabilità per la grande festa del 31 dicembreUn'ordinanza specifica in occasione dell'evento Capodanno di Livorno, organizzato da Comune e Fondazione Lem per la notte di San Silvestro (mercoledì... Contenuti e approfondimenti su Grande festa Temi più discussi: Grande festa alla Banti. Protagonisti i neonati; Caterina Banti e Ruggero Tita ritornano a gareggiare insieme verso le Olimpiadi di LA28: l'annuncio dei campioni Olimpici di vela sui social; Rock pop in sala Banti. Suonano i Via Vai. A Canegrate i primi vent’anni del Mulino Beer-BantiCanegrate (Milano), 5 settembre 2025 – Una grande festa per festeggiare i 20 anni di apertura della birreria bavarese Mulino Beer-Banti di Canegrate. Appuntamento questa sera con Urlo-Band e domani ... ilgiorno.it Rock pop in sala Banti. Suonano i Via VaiAppuntamento per stasera con lo spettacolo dal vivo Dalla Luna alla Terra…. L’ingresso è libero e gratuito. msn.com Una grande festa per i cinquant'anni di Prima Pagina, a Libri Come, con le voci che accompagnano la lettura mattutina dei giornali e la musica di Lorenzo Hengeller. Da seguire dal vivo Sabato 21 Marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma o ascoltare facebook