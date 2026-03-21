Dopo tre giri all’Hainan Classic di Mission Hills, in Cina, Jordan Gumberg e Jorge Campillo sono i co-leader del torneo. Francesco Molinari risale nella classifica e si avvicina ai primi posti, mentre il terzo giro si conclude con Gumberg e Campillo in testa. L’evento segna l’inizio dell’Asian Swing del DP World Tour.

Terminato il terzo giro all’Hainan Classic di Mission Hills, in Cina. Nel moving day di questo evento che segna il debutto dell’Asian Swing del DP World Tour vanno al comando assieme Jordan Gumberg e Jorge Campillo. L’americano e lo spagnolo si trovano entrambi a -17, con il secondo in fase di rimonta nei confronti del primo in quel del Blackstone Course, ormai l’unico percorso utilizzato per questa fase del torneo. Al terzo posto il sudafricano Dylan Frittelli, che si trova a -16 dopo un gran giro in -6 e forse è pure l’unico realmente in grado di contendere la vittoria agli altri due, per quanto nel golf si sappia che tali discorsi vanno sempre e comunque estesi almeno fino a 5 colpi di divario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Gumberg e Campillo co-leader dopo tre giri all’Hainan Classic, risale Francesco Molinari

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