Durante le prime fasi della ripresa a Torino, l’Allianz Stadium ha assistito a un gol decisivo di Pinamonti, che ha superato Perin con una conclusione da pochi passi. La Juventus ha subito questa rete mentre si stava preparando a ripartire, lasciando i tifosi senza parole. La partita si è animata subito dopo questa segnatura, con entrambe le squadre in cerca di risposte.

La Juventus subisce una clamorosa doccia fredda all’Allianz Stadium durante le prime battute della ripresa. Al minuto 51, la delicata sfida di campionato contro il Sassuolo subisce un improvviso scossone con la rete siglata da Andrea Pinamonti. L’attaccante ha trovato la zampata vincente, riportando il punteggio in perfetta parità e facendo letteralmente calare il gelo sugli spalti. I tantissimi tifosi presenti hanno assistito attoniti a questa inaspettata fiammata degli emiliani. Luciano Spalletti dovrà ora strigliare i propri ragazzi per ritrovare la brillantezza. I bianconeri non possono permettersi alcun calo di tensione in una serata così importante per la stagione in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Pinamonti, cala il gelo all’Allianz Stadium: zampata vincente dell’attaccante, Perin battuto da pochissimi passi

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