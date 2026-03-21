Il gip ha segnalato alcuni indizi trascurati riguardo a Sandrone, mentre in aula la compagna Sara Ardizzone ha pronunciato un proclama. Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, membri di un movimento anarchico vicino ad Alfredo Cospito, sono deceduti nel crollo di un casale a Capanelle, nel Parco degli Acquedotti a Roma. Secondo gli investigatori, i due sembravano essere coinvolti in un piano di attacco.

Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due appartenenti al movimento anarchico vicino ad Alfredo Cospito e morti nel crollo del casale a Capanelle nel Parco degli Acquedotti a Roma, sembra stessero preparando un attacco, almeno secondo quanto ipotizzano gli investigatori ipotizzano. Gli stessi investigatori che, quando si trattò dell'attentato a Roberto Adinolfi, all'epoca amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, avvenuto il 7 maggio 2012 a Genova, segnalarono il profilo di Mercogliano, come appreso da Il Giornale. Analizzando, infatti, i tabulati telefonici di tutti gli indagati e il traffico dei possibili coinvolti, notarono che pochi mesi prima si trovavano a Torino sia lui sia Alfredo Cospito sia Nicola Gai (gli ultimi due poi condannati). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli indizi ignorati del gip su Sandrone. E il proclama in aula della compagna Sara

Articoli correlati

Minacce e aggressioni all’ex compagna: il sessantenne arrestato nega tutto davanti al gipHa respinto ogni accusa il sessantenne originario del Pakistan finito sotto inchiesta e allontanato dal tribunale per stalking e violazione di...

Scoperto il virus gigante Ushikuvirus, lo studio: “Può darci indizi su origine della vita”(Adnkronos) – Gli scienziati lo hanno battezzato 'Ushikuvirus', dal nome del lago Ushiku nella prefettura di Ibaraki, in Giappone, dove è stato...