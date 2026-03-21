Le indagini rivelano che gli anarchici deceduti a Roma stavano preparando una bomba di grandi dimensioni, destinata a essere utilizzata nel breve termine. Dopo l’esplosione in un casolare, si è scoperto che l’ordigno era stato assemblato con materiali pronti per essere attivati. Le forze dell’ordine hanno sequestrato elementi che confermano l’intenzione di compiere un’azione immediata.

Un ordigno voluminoso e da utilizzare in tempi brevi. All’indomani dell’esplosione in un casolare al parco degli Acquedotti a Roma, in cui hanno perso la vita i due anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, trapelano elementi investigativi che corroborano la pista dell’attentato terroristico, emersa da subito insieme alle evidenze per cui l’esplosione era stata causata da una bomba che le stesse vittime stavano confezionando. Piantedosi riunisce il Comitato di analisi strategica antiterrorismo. Sul caso la Procura di Roma ha aperto un fascicolo affidato al pool di magistrati che si occupa di terrorismo e al Viminale si è riunito il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa), presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli anarchici morti a Roma preparavano una bomba grande e da usare in tempi brevi. Ecco cosa emerge dalle indagini

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