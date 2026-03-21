Giovanili La Primavera lanciata verso la promozione

A sette turni dalla fine del campionato, l’Empoli Primavera guida la classifica con un vantaggio di dodici punti sulla seconda. La squadra ha iniziato il countdown verso la promozione e il ritorno in Primavera 1. La stagione è in fase decisiva e il team si prepara ad affrontare le ultime sfide per conquistare il primo posto.

A sette giornate dalla fine con un vantaggio sulla seconda di ben dodici punti è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per l’immediato ritorno in Primavera 1 dell’ Empoli. La prima tappa di avvicinamento alla matematica promozione per i ragazzi di Filippeschi è quella odierna contro il Benevento (fischio d’inizio alle 13 al Centro Sportivo di Petroio a Vinci). Un incontro da prendere comunque con le molle per gli azzurrini, al secondo match di fila in casa dopo il 2-2 col Pescara, visto che i giallorossi campani, pur attardati di 21 punti, in trasferta hanno il terzo miglior ruolino di marcia del girone dietro solo allo stesso Empoli e al Catanzaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili. La Primavera lanciata verso la promozione Articoli correlati Leggi anche: Giovanili. Pareggio in rimonta per la Primavera La Primavera di Costa sempre più lanciata. La capolista Como battuta in casaCOMO 1 REGGIANA 2 COMO: Menke, Bulgheroni (1’ st Ballone), Albini (1’ st Grilli), Maklouf, Baralla (37’ st Amadio), De Paoli, Bosze, Andrealli (30’... Aggiornamenti e notizie su Giovanili La Primavera lanciata verso... Argomenti discussi: Derby calabrese | Catanzaro Primavera umilia Cosenza 3-1. Settore giovanile. La Primavera sabato a Cosenza. Derby col Gubbio per l’Under 16Dopo la pausa dei campionati di varie categorie giovanili per gli impegni delle Nazionali, nel prossimo fine settimana tornano ... msn.com Soddisfazioni dalle squadre giovanili. La Primavera non si ferma più. Batte il Monopoli ed è secondaTerza vittoria consecutiva grazie a Vannucci e Martinelli. Soddisfatto mister Terzi. Vittoria importante . msn.com