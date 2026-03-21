A Castiglione della Pescaia si svolgono oggi e domani le Giornate di Primavera del Fai, con visite organizzate nelle vie Cavalleggeri e nelle torri medicee della zona. L'evento coinvolge volontari e appassionati che aprono al pubblico questi siti storici, offrendo l'opportunità di scoprire le caratteristiche e l'importanza di questi luoghi. La manifestazione si svolge in due giornate consecutive.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Castiglione protagonista delle Giornate di Primavera del Fai in programma oggi e domani. La delegazione provinciale del Fai, in collaborazione con il Comune, accende i riflettori sulle " Torri lungo la via dei Cavalleggeri, già della Dogana ", attraverso due itinerari entrambi della durata di un’ora circa. A Punta Ala sarà possibile ammirare il Forte di Troia Nuova (odierno Castello di Balbo), mentre a Castiglione della Pescaia la Rocca Pisana, due proprietà private eccezionalmente fruibili per le Giornate Fai di Primavera. La visita si limiterà alle parti esterne dei castelli, non sarà possibile accedere all’interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornate Fai. Via Cavalleggeri e torri medicee

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