Giornate Fai di Primavera Festa d’Irlanda Atalanta-Verona e Jazz | il week-end in città

Nel fine settimana a Bergamo si svolgono numerose iniziative, tra cui le Giornate Fai di Primavera, la Festa d’Irlanda, la partita Atalanta-Verona e concerti di jazz. Sono in programma visite guidate a monumenti, eventi culturali, spettacoli e incontri sportivi. Molti di questi eventi coinvolgono cittadini e visitatori, offrendo un programma vario e ricco di opportunità di partecipazione.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano le giornate Fai di Primavera, la Festa d’Irlanda per San Patrizio a ChorusLife, Bergamo Jazz, la festa delle mammole – sagra del carciofo al Piazzale degli Alpini e la partita di calcio fra Atalanta e Verona (domenica). Da annotare, inoltre, il concerto per il compleanno di Bach alla Chiesa dell’Adorazione (sabato), l’omaggio al maestro Gianandrea Gavazzeni alla Chiesa delle Suore Poverelle (sabato), il ricordo delle vittime del Covid all’Auditorium Parenzan dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII (sabato), il Mercato dell’usato a Longuelo (sabato), Tino Tracanna al Daste Bergamo (sabato), spettacoli per bambini e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Week end 21-22 marzo a Firenze e in Toscana: giornate FAI di primavera, spettacoli, eventiConcerto di Achille Lauro al Nelson Mandela Forum in Piazza Berlinguer, sabato 21 e domenica 22 alle 21: biglietti esauriti; attenzione: domenica 22...

Leggi anche: Festa del cioccolato, Atalanta-Parma, Prosa e pizzoccheri: il week-end in città

Una selezione di notizie su Giornate Fai di Primavera Festa...

Temi più discussi: Tornano le Giornate FAI di Primavera: i luoghi aperti in Lombardia; Giornate FAI di Primavera 2026; Giornate FAI Primavera 2026; Presentate in Regione Puglia le Giornate FAI di Primavera 2026. Il 21 e 22 marzo 48 aperture in 37 località pugliesi per scoprire luoghi straordinari e spesso inaccessibili.

Giornate Fai di Primavera, Festa d’Irlanda, Atalanta-Verona e Jazz: il week-end in cittàSono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano le giornate Fai di Primavera, la Festa d’Irlanda per San Patrizio a ChorusLife, Bergamo Jazz, la fest ... bergamonews.it

Al via le Giornate FAI di Primavera: i luoghi visitabili a Catania e provinciaTorna l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, la più importante manifestazione di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Per questa 34ª edizione, la Delegazione FAI ... catania.liveuniversity.it

Urbino apre le sue meraviglie con le Giornate FAI di Primavera 2026 Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, giunte alla 34ª edizione, l’evento nazionale promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano che permette di scoprire l facebook