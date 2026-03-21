Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste, un evento che evidenzia una riduzione nella deforestazione rispetto agli anni passati. Nonostante questo cambiamento, le condizioni del Pianeta restano critiche e richiedono attenzione. Organizzazioni e autorità di diversi paesi promuovono iniziative per sensibilizzare sull’importanza delle foreste, anche se le problematiche ambientali persistono.

Il tema scelto per il 2026, “Foreste ed economie”, sottolinea il ruolo centrale dei sistemi forestali nello sviluppo sostenibile, nella lotta alla povertà e nella resilienza delle comunità. Ma proprio questo legame tra economia e foreste evidenzia anche le contraddizioni di un modello produttivo globale che continua ad essere distruttivo. Allevamenti intensivi, espansione agricola, estrazione di materie prime: sono queste le principali cause della distruzione delle foreste, con conseguenze su clima, acqua, biodiversità e diritti delle popolazioni locali. L’Italia, nonostante viene spesso percepita come un Paese “virtuoso”, anche grazie all’aumento delle superfici forestali negli ultimi decenni, continua a partecipare alla distruzione del patrimonio forestale del nostro Pianeta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giornata Internazionale delle Foreste: meno deforestazione, ma il Pianeta continua ad essere malato

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