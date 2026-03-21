In occasione della giornata dedicata alla cultura artigiana, si sono riuniti rappresentanti di imprese, esponenti politici e membri della comunità. L’evento ha sottolineato il ruolo del lavoro come elemento centrale nella vita sociale, evidenziando come tradizione e innovazione si intreccino nel settore. Durante la giornata, sono stati presentati progetti e iniziative che coinvolgono diverse realtà locali e nazionali.

Una giornata che tiene insieme passato e futuro, spiritualità e impresa, politica e comunità. Ferrara riscopre la propria anima più profonda nella Giornata della cultura artigiana 2026, promossa da Confartigianato con il presidente Graziano Gallerani e il segretario Paolo Cirelli nel suggestivo monastero di Sant’Antonio in Polesine. Oltre 130 partecipanti, l’altro ieri, per un appuntamento che va oltre la ritualità e si trasforma in occasione di confronto. Ad accogliere ospiti e istituzioni è una luce primaverile che sembra quasi voler sottolineare il senso dell’iniziativa: riportare al centro il valore del lavoro come elemento fondante della civiltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata della cultura artigiana. Imprese, politica e comunità: "Lavoro, perno della vita sociale"

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