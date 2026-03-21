Giornale radio del pomeriggio sabato 20 marzo

Ecco il testo: Nel giornale radio del pomeriggio di sabato 20 marzo vengono riportate le principali notizie del giorno, offrendo un riepilogo degli avvenimenti più importanti. Vengono illustrate le ultime novità su eventi locali e nazionali, con aggiornamenti su decisioni ufficiali e interventi pubblici. La trasmissione fornisce anche dettagli su iniziative e interventi di figure pubbliche, mantenendo un tono diretto e informativo.

Tutta l’informazione del giorno nel Giornale Radio di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornale radio del pomeriggio, sabato 20 marzo Articoli correlati Giornale radio del pomeriggio, sabato 7 marzoTutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Giornale radio del pomeriggio, sabato 14 marzoTutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. English Conversations | Listen & Read | A2–B1 Tutti gli aggiornamenti su Giornale radio Temi più discussi: Giornale radio del pomeriggio, giovedì 19 marzo; Ondata di maltempo al Sud, tre regioni in allerta arancione. Scuole chiuse a Catania; Giornale radio del pomeriggio, sabato 14 marzo; RAI RADIO 1, GR PARLAMENTO * COME UN'ONDA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - 13/03 (09.00) : LA CAMPAGNA NAZIONALE SBARCA NELLE MARCHE, COINVOLGENDO 1700 RAGAZZI / CONFLITTI E VIOLENZA SULLE DONNE (VEDI-. Giornale radio del pomeriggio, martedì 17 marzoGiornale radio del pomeriggio, martedì 17 marzo ... msn.com Giornale radio del pomeriggio, sabato 14 marzoGiornale radio del pomeriggio, sabato 14 marzo ... msn.com I quotidiani altoatesini oggi in edicola. In primo piano la concessione della A22, la morte di Umberto Bossi e il consumo di cocaina in Alto Adige. Primo appuntamento con l'informazione regionale, il giornale radio su Rai radio uno alle 7,18 facebook Alle 7.18 il nostro giornale radio su Rai Radio 1, alle 7 Buongiorno Italia e alle 7.30 Buongiorno Regione. Parleremo degli educatori di strada, gli streetworker contro la devianza giovanile, e del progetto Streets for Kids in un quartiere di Bolzano. x.com