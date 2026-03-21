Giorgia Meloni dimezza lo smart working Giorgetti no A palazzo Chigi sono pronti allo scontro | la minaccia dei pendolari

A Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha deciso di ridurre drasticamente le giornate di smart working, mentre il ministro Giorgetti ha mantenuto le sue posizioni. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati, che si preparano a contestare la misura. La questione riguarda le modalità di lavoro dei dipendenti pubblici e sta creando tensioni tra le parti coinvolte.

Anche a Palazzo Chigi lo smart working diventa terreno di scontro tra la premier Giorgia Meloni e i sindacati. Il conflitto, secondo quanto scrive Il Foglio, nasce dalla decisione della presidenza del Consiglio di ridurre in modo drastico le giornate di lavoro agile, dimezzandole di colpo. Una scelta che avrebbe scatenato una forte reazione tra i circa 4.200 dipendenti della sede del governo, pronti a contestare il provvedimento e, nelle ipotesi più dure, a spingersi fino alla minaccia di uno sciopero generale. Si tratterebbe di uno scenario inedito, che interromperebbe una consuetudine di relazioni sindacali sotto i vari premier finora piuttosto stabili, anche grazie a condizioni di lavoro considerate complessivamente favorevoli. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Palazzo Chigi dimezza lo smart working a un giorno a settimana: i dipendenti pronti allo scioperoI dipendenti della presidenza del Consiglio sono pronti allo sciopero, anche se la data non è ancora stata fissata. Leggi anche: Palazzo Chigi dimezza lo smart working dei dipendenti. Scontro con il Mef (dove i privilegi restano). E i funzionari si rivolgono allo sportello del lavoro Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giorgia Meloni Temi più discussi: Meloni a Pulp Podcast, una rivoluzione a metà: negli utenti più delusione che sorpresa, ma segna una strada; Referendum, Meloni: Se vince il No gli stupratori in libertà. E smentisce Bartolozzi; Meloni da Fedez: Sul referendum si vota sulla giustizia non su di me. Iran? Cerco un accordo; Meloni: Se vince il No, stupratori in libertà. Poi sconfessa la Zarina. I dipendenti di Palazzo Chigi minacciano uno sciopero generale perché Meloni vuole dimezzare lo smart workingLe buone paghe e le condizioni favorevoli di lavoro non bastano ai 4200 di Chigi, la possibilità di lavorare da casa non si tocca. E ora in trincea gli eserciti sono schierati e si aspetta solo il pri ... ilfoglio.it Referendum Giustizia, Giorgia Meloni: Sfida tra chi vuole cambiare e chi noIo non vedo contraccolpi di natura politica indipendentemente da come il referendum dovesse andare, particolarmente per il governo. Giorgia Meloni ha parlato del referendum sulla Giustizia nell'ediz ... tg24.sky.it La socia di Andrea Delmastro, la ragazza di 19 anni con cui fondò una società per gestire un ristorante, sarebbe indagata insieme al padre Mauro Caroccia, già condannato per reati con aggravante mafiosa. Nelle ultime interviste Giorgia Meloni ha difeso Del facebook +++ PALAZZO CHIGI INFORMA CHE, PER UN PROBLEMA TECNICO, TUTTE LE ULTIME INTERVISTE DI GIORGIA MELONI SONO ANDATE IN ONDA SENZA LE DOMANDE. IL PROBLEMA DOVREBBE ESSERE RISOLTO IN MASSIMO DUE ANNI. GRAZIE x.com