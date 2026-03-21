Giorgia-Elly sfida in tv Garlasco c' entra eccome

Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sono affrontate in televisione per concludere la campagna referendaria. La discussione si è concentrata su Garlasco, con entrambe le leader che hanno espresso posizioni opposte. La sfida ha mostrato differenze evidenti tra i due schieramenti, in un confronto diretto e senza filtri. La puntata ha visto un botta e risposta tra le due rappresentanti politiche.

Sfida a distanza e differenze nette. Giorgia Meloni ed Elly Schlein chiudono la campagna referendaria in tv. La premier, ieri sia da Bruno Vespa sia da Enrico Mentana, ha messo il turbo. La leader Pd insegue Giuseppe Conte sul giustizialismo filo-pm e soffre la spaccatura dem tra antiriformisti e non. La voce di Elly è indebolita dai tanti Sì dichiarati dalla sinistra riformista. Invece il centrodestra non presenta sbavature: la legge Nordio è patrimonio della coalizione. È dal salotto di Cinque minuti che la premier inaugura la serata. L'attacco è sulla negligenza di certi magistrati, quelli che "dimenticano i detenuti in carcere", che "depositano le sentenze con quattro anni di ritardo" o che condannano "persone innocenti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgia-Elly, sfida in tv. "Garlasco c'entra eccome" Articoli correlati Leggi anche: Amici 25 eliminata Anna: dopo la sfida entra Kiara | Video Witty Tv Leggi anche: Giorgia Meloni parla di speranza, Elly Schlein difende lo status quo Approfondimenti e contenuti su Giorgia Elly sfida in tv Garlasco... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, così Milano è il crocevia della sfida Meloni-Schlein; Scontro sul referendum, Schlein: È il governo che libera gli stupratori; Referendum sulla giustizia: Meloni lancia l’ultima sfida; Caccia al voto dei giovani. Meloni va da Fedez. Schlein: Li escludono. Giorgia-Elly, sfida in tv. Garlasco c'entra eccomeLa premier sui casi di cronaca: La riforma è contro i magistrati negligenti. Schlein: Difendiamo la Carta ... msn.com Conte Max, la lezione di Giorgia a Elly sulla leadershipNel XXI secolo in democrazia, ma è stato così anche nel Novecento seppur senza i social sulla scena, non esiste successo politico che non abbia bisogno di una leadership competente e riconosciuta e ... iltempo.it Giorgia Meloni ed Elly Schlein sul referendum: il confronto su La7 prima del voto facebook Caso Delmastro, Giorgia Meloni: “Il sottosegretario resta al suo posto. Da Elly Schlein solo fake news” x.com