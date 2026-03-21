Giappone la censura di Resident Evil Requiem penalizza l’esperienza?
In Giappone, Resident Evil Requiem sta attirando l’attenzione dei media dopo il suo lancio. Le recensioni sul gioco sono numerose online, con alcuni commentatori che evidenziano restrizioni e modifiche rispetto alla versione internazionale. La censura di alcune scene o contenuti specifici ha suscitato discussioni tra i giocatori e gli esperti del settore. Il titolo è diventato al centro di un dibattito sulla libertà creativa e le regolamentazioni nel mercato videoludico locale.
Dall’uscita di Resident Evil Requiem, l’attesissimo titolo tripla A, le recensioni sono fioccate dal web. I parere, pur oscillando tra critiche narrative o elogi alle scelte adottate, sommariamente sono positivi. Tuttavia, la pubblicazione a livello globale da parte di Capcom non è stata difforme in tutti i Paesi. Soprattutto negli ultimi giorni si sta ampiamente discutendo sulla censura delle scene più violente applicata in Giappone. Non è una novità e il Giappone non è l’unico Paese al mondo ad applicare cesure a seconda del contesto o, in questo caso, delle leggi. Una condizione che ha comunque lasciato l’amaro in bocca ai giocatori, soprattutto se teniamo conto del soggetto del discorso: un action-survival horror. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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