In Giappone, Resident Evil Requiem sta attirando l’attenzione dei media dopo il suo lancio. Le recensioni sul gioco sono numerose online, con alcuni commentatori che evidenziano restrizioni e modifiche rispetto alla versione internazionale. La censura di alcune scene o contenuti specifici ha suscitato discussioni tra i giocatori e gli esperti del settore. Il titolo è diventato al centro di un dibattito sulla libertà creativa e le regolamentazioni nel mercato videoludico locale.

Dall’uscita di Resident Evil Requiem, l’attesissimo titolo tripla A, le recensioni sono fioccate dal web. I parere, pur oscillando tra critiche narrative o elogi alle scelte adottate, sommariamente sono positivi. Tuttavia, la pubblicazione a livello globale da parte di Capcom non è stata difforme in tutti i Paesi. Soprattutto negli ultimi giorni si sta ampiamente discutendo sulla censura delle scene più violente applicata in Giappone. Non è una novità e il Giappone non è l’unico Paese al mondo ad applicare cesure a seconda del contesto o, in questo caso, delle leggi. Una condizione che ha comunque lasciato l’amaro in bocca ai giocatori, soprattutto se teniamo conto del soggetto del discorso: un action-survival horror. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giappone, la censura di Resident Evil Requiem penalizza l’esperienza?

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