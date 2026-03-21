Già nove assessori di troppo le deleghe ai due consiglieri Pd

Nove assessori sono stati nominati dall’amministrazione comunale, che ha deciso di affidare due deleghe esterne a consiglieri del Pd. La scelta avviene nonostante il numero di assessori sia considerato già superiore rispetto alle esigenze di una città che, da vent’anni, non registra un aumento della popolazione. La decisione di creare queste deleghe esterne ha suscitato attenzione tra gli osservatori locali.

"L’amministrazione comunale crea due deleghe esterne affidate a consiglieri comunali, nonostante gli assessori siano oggettivamente già sovrannumerari per una città che, è bene ricordarlo, da vent’anni non cresce in popolazione". Lo afferma Marco Casali, capogruppo di FdI che ha da ridire sul conferimento da parte del sindaco Enzo Lattuca al consigliere comunale Gianni Ceredi (Pd) di una delega in materia di agricoltura per rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese agricole e filiere produttive. Già al consigliere Carlo Verona (Pd) era stata assegnata la delega all’ accessibilità. "Il sindaco Lattuca ha dovuto costruire il campo largo per ottenere il successo elettorale, risultato – afferma Casali – che, giustamente, gli servirà come solido credito politico per la sua giovane, e temo lunga, carriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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