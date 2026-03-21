Il televoto del Grande Fratello Vip prosegue e, a pochi giorni dalla prossima puntata, sono stati diffusi nuovi dati sui concorrenti più a rischio eliminazione. Due partecipanti si trovano in una posizione critica, con i sondaggi che mostrano un possibile esito negativo per loro. La situazione si fa più intensa mentre si avvicina il momento decisivo per alcuni dei coinquilini.

Il televoto del Grande Fratello Vip entra nel vivo e, a pochi giorni dalla prossima puntata, emergono dati sempre più indicativi sull’esito finale. I sondaggi aggiornati al 21 marzo delineano uno scenario piuttosto chiaro, con alcuni concorrenti nettamente in difficoltà. Il pubblico sembra aver già deciso chi salvare e chi, invece, è vicino all’eliminazione. Ma attenzione: nulla è ancora definitivo. Mancano ancora alcune ore alla chiusura del televoto, ma le percentuali emerse nelle ultime rilevazioni raccontano una tendenza abbastanza netta. In testa alle preferenze troviamo Raimondo Todaro, che si conferma tra i concorrenti più apprezzati dal pubblico con circa il 30% dei voti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, sondaggi 21/03: rischio eliminazione per due concorrenti

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