Gervasio | Giovani fragili? No è la società ad esserlo

Nel corso della trasmissione A porte aperte di Teleuniverso, il giornalista di Orizzonte Scuola Fabio Gervasio è intervenuto sul tema del disagio giovanile, offrendo una lettura che si discosta dalla narrazione diffusa sulle cosiddette “generazioni fragili”. Il suo contributo si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge scuola, famiglia e trasformazioni sociali, spesso al centro di analisi mediatiche e studi pedagogici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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