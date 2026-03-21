Gerusalemme cariche della polizia israeliana sui fedeli in preghiera | Ho perso i miei nipoti nella folla

A Gerusalemme, la polizia israeliana ha disperso con cariche i fedeli in preghiera presso la moschea di Al-Aqsa. Tra loro c'era anche un uomo di 64 anni che, per la prima volta, non è riuscito a entrare nel sito sacro. Aveva portato con sé cinque nipoti alla Porta di Damasco, ma le violente operazioni di polizia hanno trasformato la visita in un momento drammatico.

Fakhri Abu Diab ha 64 anni e per la prima volta non ha potuto pregare ad Al-Aqsa. Ha portato i suoi cinque nipoti alla Porta di Damasco, ma le cariche della polizia hanno trasformato la festa in un incubo. Il suo racconto a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Daniil Medvedev chiede aiuto: “Ho perso tutti i miei bagagli, mi servono per giocare il Miami Open”Daniil Medvedev ha perso tutti i suoi bagagli prima di giocare gli Open di Miami. Ramadan ad Al-Aqsa: 80mila fedeli in preghiera, Gerusalemme in festa.Gerusalemme, 80mila fedeli per il Ramadan ad Al-Aqsa Gerusalemme – Migliaia di musulmani hanno partecipato alla prima preghiera del venerdì di... Tutto quello che riguarda Gerusalemme cariche della polizia... Temi più discussi: Gerusalemme, cariche della polizia israeliana sui fedeli in preghiera: Ho perso i miei nipoti nella folla; L’Eid di Gerusalemme: botte e lacrimogeni per chi sfida le chiusure; Attaccati i fedeli di Gerusalemme, sfollata la Cisgiordania, chiusa Gaza. Gerusalemme, detriti di missili vicino alla Chiesa del Santo SepolcroLa polizia israeliana ha dichiarato che frammenti di missili e sistemi di intercettazione sono caduti in diversi siti religiosi sensibili nella ... iltempo.it Gerusalemme, preghiere in strada sotto l'occhio della polizia israelianaRoma, 29 dic. (askanews) - Musulmani pregano per strada, sui marciapiedi, vicino a una moschea nel quartiere di Ras al-Amoud, a Gerusalemme Est, sotto l'occhio vigile di decine di agenti della polizia ... quotidiano.net Guarda l'ultima edizione del #TG2000 #20marzo #Iran #Israele #Gerusalemme #Ucraina #Russia @vinmorgante @tg2000it x.com I mandorli fioriscono sotto il cielo di Gerusalemme. La primavera è arrivata. Shabbat shalom! facebook